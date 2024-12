Eines der sechs Spiele am heutigen Spieltag in der 3. Liga findet zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Sandhausen statt. SPOX zeigt Euch, wer sich...

Eines der sechs Spiele am heutigen Spieltag in der 3. Liga findet zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Sandhausen statt. SPOX zeigt Euch, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

Im Rahmen des 15. Spieltags der 3. Liga treten am heutigen Samstag (11. November) Arminia Bielefeld und der SV Sandhausen gegeneinander an. Um 14 Uhr geht es los, gespielt wird in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Sandhausen ist seit vier Spielen ungeschlagen und würde diese Serie heute gerne weiterführen. Bielefeld kassierte am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage bei Rot-Weiss Essen, die drei Spiele davor hatte man jedoch gewonnen.

Arminia Bielefeld vs. SV Sandhausen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Ihr könnt Arminia Bielefeld gegen Sandhausen live bei MagentaSport verfolgen, jedoch nicht im Free-TV. Auf der Plattform wird das Spiel um 13.45 Uhr mit Beginn der Vorberichterstattung ausgestrahlt. Thomas Wagner moderiert, Markus Höhner kommentiert das Spielgeschehen.

Der Zugang zu MagentaSport ist mit einem kostenpflichtigen Abonnement verbunden. Die Kosten dafür liegen bei 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo und bei 12,95 für das Monatsabo, wenn man Kunde bei der Telekom ist. Wenn man mit der Telekom nichts am Hut hat, fallen folgende Kosten an: 12,95 Euro pro Monat im Jahresabo und 19,95 Euro für das Monatsabo.

Wer kein MagentaSport-Abo hat, muss trotzdem nicht auf das Spiel in der 3. Liga verzichten, denn SPOX liefert als Alternative einen detaillierten Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Arminia Bielefeld vs. SV Sandhausen.

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. SV Sandhausen

3. Liga Spieltag: 15

15 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Schüco-Arena (Bielefeld)

Schüco-Arena (Bielefeld) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Arminia Bielefeld vs. SV Sandhausen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl - Schreck, Boujellab - Wintzheimer, Yildirim - Klos

Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl - Schreck, Boujellab - Wintzheimer, Yildirim - Klos SV Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Fuchs, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla - El-Zein, Stolze - Hennings, D. Otto

