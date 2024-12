"Als Kind Francesco Totti angeschaut": Mats Hummels outet sich als Fan von Roma-Legende

Bei seiner ersten Vorstellung bei der AS Rom hat sich Mats Hummels gleich als Fan einer Vereinslegende geoutet. "Als Kind habe ich, als ich aufgewachsen bin, die Roma vor allem mit Francesco Totti angeschaut", sagte der Ex-Dortmunder im Klub-TV seines neuen Arbeitgebers. Aber auch seinen neuen Trainer kennt der 35-Jährige bereits. "Gegen ihn habe ich gespielt, als ich jünger war", sagte Hummels über Daniele De Rossi, der nur sechs Jahre älter ist.

Der Weltmeister von 2014 hatte am Mittwoch einen Einjahresvertrag bei der Roma unterschrieben, er soll laut Medienberichten 2,5 Millionen Euro plus Boni kassieren. Dass der Wechsel erst spät vollzogen wurde, begründete Hummels damit, dass er nach dem Abschied aus Dortmund Zeit gebraucht habe: "Es hat emotional eine Weile gedauert, wieder in die Spur zu kommen."

Er sei "neugierig auf die Serie A, neugierig, die Stadien, die Teams, die Spielweise, die Unterschiede zur Bundesliga kennenzulernen", betonte Hummels: "Es ist schön, in Sachen Fußball neugierig zu sein in meinem Alter." Er hoffe, "in zwei, drei Wochen" fit genug zu sein, um spielen zu können.