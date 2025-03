Albanien vs. Andorra heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im TV und Livestream?

In der WM-Qualifikation treffen heute Albanien und Andorra aufeinander. SPOX verrät, wer die Begegnung live überträgt.

Am heutigen Montag, den 24. März, begegnen sich am 2. Spieltag der WM-Qualifikation Albanien und Andorra. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr im Air Albania Stadium in Tirana.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Albanien vs. Andorra heute live im TV und Livestream:

DAZN überträgt die Begegnung zwischen Albanien und Andorra am heutigen Abend exklusiv. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet pünktlich zum Anpfiff der Partie um 20.45 Uhr.

Den Livestream des WM-Qualifikationsspiels findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser. Ihr benötigt ein DAZN-Abo, um das Duell am Abend live sehen zu können.

Albanien vs. Andorra heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Albanien vs. Andorra

Wettbewerb: WM-Qualifiaktion

Spieltag: 2

Datum: 24. März

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Air Albania Stadium, Tirana

DAZN

Albanien vs. Andorra heute live: Die Tabelle der Gruppe K