Zum Auftakt der Klub-WM treffen heute Al Ahly und Inter Miami aufeinander. Wo Ihr Lionel Messi und Co. live im TV und Stream sehen könnt, verrät SPOX.

Die FIFA Klub-WM wird heute Nacht offiziell eröffnet, und zwar mit dem Duell Al Ahly SC vs. Inter Miami. Los geht es am frühen Sonntagmorgen um 2 Uhr deutscher Zeit, Spielstätte ist das Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Al Ahly SC vs. Inter Miami bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel mit Lionel Messi im TV und Livestream?

Wie alle Partien des Turniers wird auch das Auftaktspiel live und in Farbe von DAZN übertragen - und zwar kostenfrei! Der Dienst streamt das gesamte Turnier gratis, Ihr braucht lediglich einen kostenlosen Account.

Ab 1.35 Uhr empfängt Euch dieses Duo:

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Benny Lauth

Klub WM, Al Ahly SC vs. Inter Miami CF: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 15. Juni 2025, 02:00

Hard Rock Stadium

Al Ahly SC vs. Inter Miami CF: Aufstellungen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Al Ahly SC ALA 1 0 1 0 0 0 0 1 U 2 Inter Miami CF MIA 1 0 1 0 0 0 0 1 U 3 FC Porto POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Palmeiras PAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Nächste Runde

