1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Deutschland 3 Liga Spiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden am Sonntag um 13:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Sonntagnachmittag kommt es in der ersten Begegnung des Tages zum Spitzenspiel der 3. Liga. Tabellenführer Dynamo Dresden reist zum Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Saarbrücken. Vor dem direkten Duell im Ludwigspark dürften die Gefühle beider Mannschaften gemischt sein. Während die Hausherren am vergangenen Wochenende nicht über eine Remis in Wiesbaden hinauskamen, verloren die Elbstädter am 72. Vereinsgeburtstag sogar gegen den VfL Osnabrück. Im Aufstiegskracher dürften beide Teams deshalb gewillt sein, zurück in die Erfolgsspur zu finden, um im Sechs-Punkte-Spiel wichtige Zähler im Kampf um die Teilnahme an der 2. Bundesliga in der kommenden Spielzeit einzufahren.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream:

MagentaSport ist auch weiterhin die Heimat der 3. Liga. Wie alle anderen Partien des Wettbewerbs zeigt der Anbieter auch das Spitzenduell. Dahingehend ist sowohl die Empfang im linearen TV als auch im Livestream möglich. Beginn der Übertragung ist um 13:15 Uhr.

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Saarbrücken vs. SG Dynamo Dresden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 34

Datum: 20. April 2025

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag