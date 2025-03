Wer überträgt die Zweitligapartie zwischen dem 1. FC Magdeburg und SV Darmstadt 98 heute live im TV und Livestream? SPOX gibt die Antowort!

Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Magdeburg auf den SV Darmstadt 98. Die Hausherren dürfen trotz der Niederlage in Karlsruhe weiter vom Aufstieg träumen. Die Mannschaft von Christian Titz steht mit 38 Punkten auf Tabellenplatz vier. Der SV Darmstadt konnte nach vier Niederlagen am Stück am vergangenen Wochenende einen 2:0 Sieg gegen den FC Schalke 04 einfahren. Wer holt sich heute die drei Punkte? Der Anpfiff in der Avnet Arena in Magdeburg ertönt um 13.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Heimat der 2. Bundesliga in Deutschland liegt bei Sky! Auch die Begegnung zwischen Magdeburg und Darmstadt wird beim Pay-TV-Sender gezeigt. Karsten Petrzika begleitet Euch auf Sky Sport Bundesliga 3 HD als Kommentator durch die Partie. Sky beginnt um 13.00 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Wer am Sonntag kein Tor verpassen möchte, kann auf die Konferenz bei Sky zugreifen. Auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD moderiert Yannick Erkenbrecher ebenfalls ab 13.00 Uhr.

Online wird die Partie über die Apps SkyGo und WOW zur Verfügung gestellt.

Ein Abonnement könnt Ihr bei OneFootball umgehen. Dort könnt Ihr Zweitligaspiele einzeln kaufen.

1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: 2. März 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, OneFootball

