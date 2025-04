1. FC Magdeburg vs. Jahn Regensburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Der 1. FC Magdeburg muss heute in der 2. Bundesliga gegen Jahn Regensburg antreten. Hie erfahrt Ihr, wer die Begegnung live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 20. April, treffen am 30. Spieltag der 2. Bundesliga der 1. FC Magdeburg und Jahn Regensburg aufeinander. Das Duell wird um 13.30 Uhr in der Avnet Arena in Magdeburg angestoßen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Magdeburg vs. Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream:

Sky überträgt heute die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Jahn Regensburg live und in voller Länge im Pay-TV. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) starten die Vorberichte zu der Begegnung um 12.45 Uhr. Joachim Hebel kommentiert das Zweitligaspiel heute für Sky. Alternativ seht Ihr das Duell in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus die Option das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Jahn Regensburg im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App zu erleben. Alternativ könnt Ihr die Übertragung von Sky auf OneFootball im kostenpflichtigen Einzelstream verfolgen.

Magdeburg vs. Jahn Regensburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Jahn Regensburg

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 30

Datum: 20 April

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Avnet Arena, Magdeburg

TV & Livestream: Sky, WOW, OneFootball

Magdeburg vs. Jahn Regensburg heute live: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag