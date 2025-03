Wer überträgt das Spiel in der 2. Bundesliga zwischen Magdeburg und dem Hamburger SV? SPOX hat alle Infos!

Am Freitagabend kommt es im Rahmen des 26. Spieltages der 2. Bundesliga zum Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV. Die Hausherren gehen als Tabellenvierter in die Begegnung und befinden sich mit drei Punkten Rückstand in unmittelbarer Schlagdistanz zum Tabellenführer aus der Hansestadt.

Vor allem aufgrund der tabellarischen Brisanz sind beide Teams bestens beraten, die Begegnung für sich zu entscheiden, um im Kampf um den Aufstieg keinen Boden einzubüßen. Wer das spannende Duell unter Flutlicht für sich entscheiden kann, zeigt sich ab 18:30 Uhr in der Avnet Arena in Magdeburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Magdeburg vs. HSV heute live sehen: Wer zeit / überträgt den Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wie alle Spiele der 2. Bundesliga wird auch der Aufstiegsknaller am Freitagabend von Sky übertragen. Die Zuschauer können die Begegnung sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel sehen. Dabei bietet Sky die Möglichkeit des Empfangs im linearen TV sowie im Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung für alle Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Magdeburg vs. Hamburger SV heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 14. März 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Magdeburg vs. Hamburger SV heute live: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag