1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das letzte Spiel der 2. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Stream? SPOX liefert die Infos.

Am heutigen Freitag, den 20. Dezember, der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf im letzten Spiel der 2. Bundesliga aufeinander. Ab 15.30 Uhr wird die Kugel in der Avnet Arena in Magdeburg rollen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream:

Die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf wird heute live und exklusiv bei Sky gezeigt. Das Einzelspiel läuft auf Sky Bundesliga 8, die Übertragung beginnt um 15:20 Uhr – kommentiert wird die Begegnung von Oliver Seidler.

Auch im Livestream könnt ihr das Spiel verfolgen, über Sky Go oder WOW. Für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Sky-Abo erforderlich.

Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 34

Datum: 18. Mai 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

Avnet Arena (Magdeburg) TV & Livestream: Sky, WOW

Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag