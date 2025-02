1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga kommt es zum Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Begegnung sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 9. Februar, kommt es in der 2. Budesliga zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04. Während die Gäste aus Köln als Tabellenführer in die Partie gehen, steht der FC Schalke 04 nur auf Rang 13 der Tabelle. Beide Mannschaften trennen aktuell 13 Punkte. Können die Gäste ihre Tabellenführung behaupten, oder gelingt den Knappen der Sieg? Die Partie beginnt um 13.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream:

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Die Partie Köln vs. Schalke wird heute live und exklusiv bei Sky übertragen.

Um 13.00 Uhr startet der Pay-TV-Sender mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Hansi Küpper kommentiert das Duell für Euch.

Fans der Konferenz können diese ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 HD anschauen. Yannick Erkenbrecher fungiert dabei als Moderator.

Den Livestream seht Ihr in der SkyGo-App oder bei WOW.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. Schalke 04

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 9. Februar 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag