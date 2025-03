1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf am Samstag um 20:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Samstagabend steht wie üblich das Topspiel der 2. Bundesliga an. Am 27. Spieltag kommt es im Rahmen dieses zu einem echten Aufstiegsduell: Der 1. FC Kaiserslautern trifft im heimischen Fritz-Walter-Stadion auf die Fortuna aus Düsseldorf. Während die Pfälzer am vergangenen Spieltag durch eine bittere 5:3-Niederlage gegen die Konkurrenz aus Paderborn aus den Abstiegsrängen gerutscht sind und auf Platz 4 stehen, konnten die Rheinländer durch einen 1:0-Erfolg gegen Abstiegskandidat Regensburg wieder an die begehrte Tabellenregion heranrücken und den Traum vom Aufstieg in die Bundesliga ein Stück weit aufrechterhalten. Den Tabellenvierten vom Betzenberg und den Tabellenachten aus Nordrhein-Westfalen trennen lediglich zwei Zähler. Vor allem aus diesem Grund versprüht das Duell eine ganz besondere Brisanz.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV sehen: Wer zeit / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Für das Topspiel der 2. Bundesliga bieten sich allen Zuschauern am Samstagabend wie gewohnt zwei Möglichkeiten, um die Begegnung zwischen den Roten Teufeln und den Fortunen zu verfolgen. Zum einen wird Sport1 die Partie im Free-TV übertragen. Zum anderen wird das Duell wie alle Spiele der 2. Bundesliga bei Sky zu sehen sein. Neben dem Empfang im linearen Fernsehen stellt der Anbieter einen Livestream bei SkyGo und WOW zur Verfügung. Für alle Optionen von Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement die Grundvoraussetzung.

1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf

1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 27

27 Datum: 29. März 2025

29. März 2025 Uhrzeit: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) TV & Livestream: Sport1, Sky, SkyGo, WOW

1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 27. Spieltag