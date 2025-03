Am heutigen Sonntag trifft der 1. FC Heidenheim auf Holstein Kiel. Wo Ihr das Duell live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 16. März, kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel. Tabellarisch trifft der 18. auf den 17. Die Gäste aus dem Norden haben zuletzt vier von möglichen sechs Punkten geholt. Heidenheim spielte immerhin 1:1 bei der TSG Hoffenheim, wartet aber seit dem 11. Januar auf einen Sieg in der Bundesliga. Immerhin: FCH-Torjäger Budu Zivzivadze erzielte seinen ersten Treffer für die Heidenheimer. Kommt der Winterneuzugang jetzt endlich in Fahrt? Die Partie am 26. Spieltag beginnt um 17.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Heidenheim vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Heidenheim und Kiel wird heute live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Im linearen TV bietet der Streamingdienst auf DAZN 1 die Übertragung an. Im Livestream, wie gewohnt, über die App oder im Browser.

DAZN schickt folgendes Personal an den Start:

Moderator: Elmar Paulke

Kommentator: Lukas Schönmüller

Reporter: Freddy Harder

Experte: Sebastian Kneißl

DAZN beginnt mit den Vorberichten eine halbe Stunde vor Anpfiff, ab 17 Uhr.

Um DAZN empfangen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. DAZN Unlimited enthält als einziges Paket die Bundesliga.

1. FC Heidenheim vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Heidenheim vs. Holstein Kiel

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 16. März 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Voith-Arena (Heidenheim)

TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

1. FC Heidenheim vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag