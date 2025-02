1. FC Heidenheim vs. FSV Mainz 05 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Spiel zwischen FC Heidenheim und Mainz 05 am Sonntag um 19.30 Uhr? Alle Infos gibt es hier.

W-Fragen Hinführung zum Spiel FC Heidenheim vs Mainz 05 in der Bundesliga , Hinführung zu Wer zeigt/überträgt die Partie in Deutschland

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Heidenheim vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream:

Das Sonntagabendspiel gibt es live und exklusiv bei DAZN. Die Übertragung im linearen TV gibt es bei DAZN 1, den Livestream könnt Ihr auf der Website oder in der App sehen. Um 19 Uhr starten die Vorberichte, moderiert werden diese von Benni Zander, Mario Rieker ist als Reporter im Einsatz. Als Kommentator fungiert Max Gross, Turid Knaak nimmt den Expertenposten ein.

FC Heidenheim vs. Mainz 05 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Heidenheim vs. Mainz 05

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 22

Datum: 16. Februar 2025

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Voith-Arena, Heidenheim

TV & Livestream: DAZN

FC Heidenheim vs. Mainz 05 heute live: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag