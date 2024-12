"Ein einzigartiger Meilenstein": Cristiano Ronaldo knackt unfassbare Marke

Als Cristiano Ronaldo den Ball per volley in die Maschen gedroschen hatte, platzten die Emotionen aus ihm heraus. Der fünfmalige Weltfußballer sprintete zur Eckfahne, hielt sich die Hände vors Gesicht, sank zu Boden - und schien es selbst kaum zu glauben: Sein Treffer gegen Kroatien war das 900. Tor seiner einmaligen Karriere.

"Es bedeutet mir viel, denn es war ein einzigartiger Meilenstein meiner Karriere", sagte Ronaldo nach dem perfekten Auftakt in die Nations League für sich und seine Portugiesen gegen Kroatien (2:1).

Der 39-Jährige, der bei der EURO in Deutschland leer ausgegangen und viel kritisiert worden war, erzielte in der Gruppe A1 gegen den WM-Dritten das zwischenzeitliche 2:0 (34.). Damit baute CR7 in seinem 213. Länderspiel seinen Torweltrekord auf 131 aus.