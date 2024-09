Emotionaler Jubel! Cristiano Ronaldo sinkt nach 900. Tor seiner Karriere zu Boden

Cristiano Ronaldo erzielt 900. Tor seiner Karriere

Zudem traf CR7 145-mal für Manchester United, 101-mal für Juventus Turin, fünfmal für Sporting und 68-mal für seinen aktuellen Klub Al-Nassr. Ob Ronaldo noch bis zur WM 2026 in der Nationalmannschaft weiter macht, ließ der Stürmer bisher noch offen. Klar ist bereits, dass er die EM 2028 definitiv nicht mehr spielen wird.

Zuvor hatte im Estadio da Luz in Lissabon bereits Diogo Dalot für Portugal getroffen (7.), der Abwehrspieler von Manchester United sorgte mit einem Eigentor auch für den Anschlusstreffer der Kroaten (41.). Bayern-Neuzugang Joao Palhinha, der bei den Münchnern in dieser Saison erst 29 Minuten zum Einsatz kam, saß zunächst auf der Bank. Kroatiens Altstar Luka Modric, nur sieben Monate jünger als Ronaldo, blieb in seinem 179. Länderspiel ohne Erfolgserlebnis.

Im Parallelspiel der Gruppe traf auch Torjäger Robert Lewandowski beim 3:2 (2:0) Polens in Schottland. Der langjährige Bundesligastürmer erzielte im Hampden Park in Glasgow selbst per Foulelfmeter (44.) das zweite Tor der Gäste - sein 84. in der Nationalmannschaft.