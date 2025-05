Jonathan Tah erinnert sich an seine ersten Schritte in Leverkusen – und daran, wie er sich einst wie Ronaldinho fühlte und sich Respekt verschaffte.

Für Jonathan Tah gehen zehn Jahre bei Bayer 04 Leverkusen zu Ende. Der Innenverteidiger schließt sich dem FC Bayern München an.

In einem Beitrag für The Players' Tribune erinnert sich der 29-Jährige an seine erste Trainingseinheit mit der Werkself und eine besondere Geschichte mit Heung-min Son.