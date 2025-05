Jonathan Tah schließt sich dem FC Bayern München. Bei der Entscheidungsfindung spielte Vincent Kompany eine entscheidende Rolle.

In einem Beitrag für The Players Tribune hat Jonathan Tah verraten, dass er andere lukrative Angebote vorliegen hatte. Dass er sich letztlich für den FC Bayern München entschieden hat, liegt vor allem an Trainer Vincent Kompany. Außerdem sprach er über den geplatzten Wechsel zum FCB im Sommer 2024.