Wende bei Nico Williams? EM-Shootingstar will wohl doch zum FC Barcelona

Barcelona ist im Rennen um den EM-Shootingstar angeblich nun wieder zuversichtlicher, da der Spieler selbst wechseln will.

Es könnte womöglich doch noch zum Wechsel von Athletic-Club-Star Nico Williams zum FC Barcelona kommen. Nachdem es zuletzt noch hieß, der 21-Jährige wolle bei seinem jetzigen Verein bleiben, folgt nun offenbar die Wende.

Williams spielte mit Turniersieger Spanien eine überragende Europameisterschaft in Deutschland und ist seit geraumer Zeit bereits im Visier des FC Barcelona, das nach einer trophäenlosen Saison 2023/24 auf Wiedergutmachung aus ist.

Wie die spanische SPORT berichtet, will Williams nun doch bereits in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln und hat das den Katalanen auch so mitgeteilt.