DFB-Pokal, Übertragung Auslosung 1. Runde live: Termin, Zeitplan, Ort, Modus, Losfee, Übertragung im Free-TV und Livestream

Kaum ist die Fußball-Saison in Deutschland beendet, wird bereits auf die kommende Spielzeit geblickt. Die Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde steht an. Alles, was Ihr zur Ziehung wissen müsst, gibt es hier bei SPOX.

Erst am vergangenen Wochenende konnte sich Bayer Leverkusen im Finale des DFB-Pokals mit einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern den zweiten Titel in der historischen Saison sichern, schon gilt der Blick der neuen Pokalsaison. Bereits am 16. August wird die DFB-Pokalsaison 2024/25 mit den Spielen der ersten Runde eröffnet.

Im Folgenden bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur Auslosung der ersten Runde gezeigt.