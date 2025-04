Überraschende Wende beim HSV? Neuer Kandidat auf Trainer-Liste

Wie geht es weiter beim HSV? Einem Medienbericht zufolge könnte ein überraschender Name beim Zweitligisten übernehmen.

Beim Hamburger SV deutet sich eine Überraschung auf der Suche nach einem neuen Trainer an. Nach Informationen der Sport Bild hat die HSV-Vereinsführung den nächsten Kandidaten auf der Liste.

Demnach beschäftigen sich die Rothosen mit dem Franzosen Jocelyn Gourvennec. Der 52-Jährige stand zuletzt beim FC Nantes an der Seitenlinie, wurde dort im März 2024 nach nur 13 Punkte aus 15 Spielen aber entlassen. Seitdem ist er vereinslos.

Der HSV hat derzeit keinen Cheftrainer. Beim 3:1-Sieg am vergangenen Wochenende coachte Merlin Polzin interimsweise die Mannschaft. Mit dem 34-Jährigen dauerhaft weiterzumachen soll ebenfalls ein Thema sein. Zumindest am kommenden Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 wird Polzin noch die Verantwortung tragen.

"Für den Moment wollen wir den Schwung nicht unterbrechen, Merlin Polzin wird deshalb mit seinem Team das Heimspiel gegen Darmstadt 98 machen", erklärte HSV-Vorstandsboss Stefan Kuntz am Montag. "Natürlich hat gestern in Karlsruhe noch nicht alles gestimmt, und es gibt für diese Woche im Training auch weiterhin noch genug zu tun, aber alles in allem hat es das Trainerteam mit dem gesamten Staff zusammen sehr gut gemacht. Und vom Ergebnis her war das Karlsruhe-Spiel ein Ausrufezeichen."