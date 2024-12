HSV verkündet Trainer-Entscheidung

Das hat HSV-Vorstandsboss Stefan Kuntz Polzin bereits am Sonntagabend in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, wie der Klub am Montag bekannt gab.

"Für den Moment wollen wir den Schwung nicht unterbrechen, Merlin Polzin wird deshalb mit seinem Team das Heimspiel gegen Darmstadt 98 machen", sagte Kuntz am Montag: "Natürlich hat gestern in Karlsruhe noch nicht alles gestimmt, und es gibt für diese Woche im Training auch weiterhin noch genug zu tun, aber alles in allem hat es das Trainerteam mit dem gesamten Staff zusammen sehr gut gemacht. Und vom Ergebnis her war das Karlsruhe-Spiel ein Ausrufezeichen."

Polzin betreute den HSV bereits nach der Trennung von Steffen Baumgart am Sonntag beim 3:1 gegen den Karlsruher SC, durch den ersten Pflichtspielsieg nach zuvor fünf Partien ohne Erfolg verbesserte sich der Traditionsklub auf Platz zwei in der Tabelle. Vor dem Spiel hatten verschiedene Medien übereinstimmend berichtet, Bruno Labbadia sei der Favorit auf den Trainerposten an der Elbe.

Kuntz hat allerdings nie ausgeschlossen, dass Polzin womöglich vom Interims- zum Cheftrainer befördert werden könnte. "Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht treiben lassen, denn es muss eine gute Entscheidung für den HSV werden. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es eine offene Entscheidung ist, für die es verschiedene Möglichkeiten in ganz unterschiedliche Zusammenstellungen gibt", sagte er: "Wir stellen uns viele Fragen, führen Gespräche, tragen Informationen zusammen und holen uns Rückmeldungen ein. Aktuell ist alles noch ein Prüfungsprozess, den wir im Hintergrund führen und für den ich gar nichts ausschließen."