Trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen: FC Bayern München ist bei Transfer von Florian Wirtz wohl guter Dinge

Wechselt Florian Wirtz zum FC Bayern? Bei den Münchner lässt man sich von den Forderungen aus Leverkusen wohl nicht abschrecken.

Die Sport Bild will erfahren haben, dass die Bayern hinsichtlich eines Transfers von Leverkusens Florian Wirtz positiv gestimmt sind - zumindest was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht.

So soll man sich beim FCB trotz der Einsparmaßnahmen des Vereins und trotz der 150 Millionen Euro hohen Ablöseforderung von Bayer-Boss Fernando Carro zuversichtlich zeigen, dass sich der Verein die Verpflichtung von Wirtz im Sommer leisten kann.

Am Dienstagabend hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt, dass der FC Bayern aktuell nicht intensiv um die Dienste des Nationalspielers buhlt. "Nein", sagte Eberl in der ARD auf die Frage, ob es Kontakt zu Wirtz' Vater Hans gebe, der seinen Sohn in Vertragsangelegenheiten berät. "Bei uns gibt's momentan Kontakt zu den Spielern, mit denen wir verlängern wollen", ergänzte Eberl, und da sei Jamal Musiala "unser oberstes Ziel".