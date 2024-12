Bayern-Sportvorstand Max Eberl erläutert Fahrplan bei Jamal Musiala und Co. - kein Kontakt zu Florian Wirtz

Eberl: "Schön, dass Deutschland zwei so außergewöhnliche Fußballer hat"

Viele Bayern-Fans träumen davon, "Wusiala" wie in der Nationalmannschaft auch beim FC Bayern vereint zaubern zu sehen. Wirtz steht bei Bayer Leverkusen, auf das die Münchner am Dienstagabend im Achtelfinale des DFB-Pokals trafen, noch bis 2027 unter Vertrag.

"Es ist einfach schön für den deutschen Fußball, dass wir zwei so außergewöhnliche Fußballspieler in unserem Land haben, die für Deutschland auf Titeljagd gehen können", sagte Eberl. Er sei froh, "dass wir von den beiden Jamal in unseren Rhein haben."