"Offen und ehrlich, aber intern": Ex-Bayern-Profi nennt den größten Unterschied zwischen Vincent Kompany und Thomas Tuchel

Stefan Effenberg hat den aus seiner Sicht größten Unterschied zwischen Vincent Kompany und Thomas Tuchel beim FC Bayern München genannt.

"Er kommt sehr empathisch rüber und spricht die Sprache der Spieler", sagte Effenberg im Sport1-Doppelpass über Kompany.

Den größten Unterschied zu Ex-Trainer Tuchel sieht der 56-Jährige in der Kommunikation. Kompany zähle seine Spieler nicht öffentlich an. "Offen und ehrlich, aber intern", so Effenberg.