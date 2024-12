"Schmerzhafter Schlag aufs Sprunggelenk": Torjäger Harry Kane gegen Bayer Leverkusen verletzt ausgewechselt - FC Bayern gibt Entwarnung

Beim 1:1 des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen musste Harry Kane vorzeitig ausgewechselt werden. Offenbar aber alles halb so wild.

Harry Kane, Topstürmer des FC Bayern München, musste in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen vorzeitig ausgewechselt werden. Zunächst lag er mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, dann kam Thomas Müller für ihn. Bei einem Zuspiel trat Amine Adli Kane unglücklich auf das Sprunggelenk, weshalb der Engländer umknickte. Anschließend wurde er humpelnd vom Platz begleitet.

Gegen Leverkusen erwischte Kane einen unglücklichen Tag, hatte nur 20 Ballkontakte und keinen einzigen Abschluss. Besonders bitter: Die Szene kam am eigenen Strafraum zustande. "Das sieht nicht gut aus", sagte Bayern-Sportdirektor Max Eberl zunächst bei Sky. "Wenn Harry vom Platz geht, dann ist es was, denn er ist hart im Nehmen."

Andere Verantwortliche klangen etwas optimistischer. So gab Jan-Christian Dreesen in der Mixed Zone bereits etwas Entwarnung: "Harry hat einen Schlag bekommen, aber soweit ich jetzt von den Ärzten gehört habe, nichts wirklich Ernstes." Laut SID soll auch Kane sich schon optimistisch geäußert haben. "Im ersten Moment war es wirklich sehr schmerzhaft und es war ärgerlich, die letzten fünf, zehn Minuten des Spiels zu verpassen", sagte er demnach. Aber er sei ansonsten "okay" und bereit für das Spiel am Mittwoch in der Champions League bei Aston Villa.

Genauere Untersuchungen gebe es am Sonntag. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Christoph Freund.