FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Bayer Leverkusen: Pavlovic macht seinen Fehler wieder wett - Formhoch von Angreifer dahin

FC Bayern - Bayer Leverkusen, Noten: Michael Olise

Ein dynamischer Lauf hier, ein netter Trick dort, ein guter Abschluss hier - aber kein Scorerpunkt. Nach seiner Vier-Scorer-Gala gegen Werder war Olise erneut auffällig, aber gleichzeitig ungenauer in seinen Aktionen. In Minute 22 zirkelte er einen Freistoß knapp über die Latte, in der 57. scheiterte er mit einem Schuss an Lukas Hradecky. Note: 3.