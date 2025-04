Sogar Timo Werner darf glänzen! Krise bei Manchester City spitzt sich nach fünfter Pleite in Serie zu

52 Spiele hatte Manchester City zu Hause im Etihad-Stadion nicht verloren. Am Samstag setzte es in der Premier League am 12. Spieltag ein 0:4 gegen Tottenham Hotspur. Damit haben die Cityzens ihre fünf letzten Spiele verloren. Es ist die schlimmste Krise für Pep Guardiola als Trainer.

Jetzt verlieren sie sogar zu Hause! Das satte 0:4 gegen Tottenham Hotspur am 12. Spieltag der Premier League am Samstag war die erste Niederlage für Manchester City im heimischen Etihad Stadion nach 52 Partien. Insgesamt war es wettbewerbsübergreifend jedoch schon die fünfte Niederlage in Serie für den englischen Dauermeister.

Für Pep Guardiola, der erst zwei Tage zuvor völlig überraschend seinen Vertrag bei den Cityzens verlängert hatte, ist es sogar die schlimmste Durststrecke in seiner Karriere als Trainer - fünf Spiele hintereinander hat er noch nie verloren, es gab Spielzeiten, da verlor er in einem Jahr nicht so viele Partien.

Zu den politischen Problemen - City drohen wegen zahlreicher angeblicher Verstöße gegen die Finanzregularien empflindliche Strafen, sogar ein Zwangsabstieg scheint derzeit nicht im Bereich des Unmöglichen, kommt jetzt eine handfeste sportliche Krise.