"Selbst wenn der Klub in die 5. Liga zurückgestuft wird": Pep Guardiola schwört Manchester City auch bei Zwangsabstieg die Treue

Starcoach Pep Guardiola will seinen neuen Vertrag beim englischen Meister Manchester City auch im Falle eines Zwangsabstiegs erfüllen. Dies bekräftigte der Katalane am Freitag. Die Premier League verhandelt über Sanktionen gegen die Citizens wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen die Finanzregeln in 115 Fällen.

"Ich habe das vor sechs Monaten gesagt, ich hab es auch schon vor einem Jahr gesagt, als alle Klubs uns beschuldigt haben: Wenn wir absteigen, werde ich hier sein", sagte der 53-Jährige. Selbst wenn der Klub in die 5. Liga zurückgestuft werde, "werden wir immer weiter aufsteigen und in die Premier League zurückkehren. Das wusste ich damals und ich fühle es auch jetzt."