"So langweilig und fad wie möglich": Der FC Barcelona fährt mit Hansi Flick offenbar eine spezielle "Strategie"

Juanma Romero ist Fan des FC Barcelona und Sportreporter. Im Interview erklärt er Hansi Flicks erfolgreichen Start bei Bayerns CL-Gegner.

Außerdem spricht Romero über Flicks Öffentlichkeitsarbeit, fordert Konkurrenz für Marc-André ter Stegen, schwärmt von Barças Fake-Kimmich - und träumt vom echten.

Am Mittwoch empfängt Flick mit dem FC Barcelona in der Champions League seinen Ex-Klub FC Bayern. Beide Mannschaften sind stark in die Saison gestartet und führen ihre nationalen Ligen an.

Journalist Romero kommt aus Spanien, lebt aber schon seit vielen Jahren in Deutschland. Aktuell betreibt er den Team Barça Podcast. In der Vergangenheit berichtete er unter anderem für die spanischen Medien Sport und Claro Sports und arbeitete außerdem für die DFL.

Herr Romero, Hansi Flick hat sich mit den legendären Graugänsen vor rund einem Jahr aus Deutschland verabschiedet. War diese Anekdote bei seinem Wechsel zum FC Barcelona in Spanien Thema?

Juanma Romero: Zu seinem Glück wurden die Graugänse kaum kommentiert - in Deutschland wurde ihnen mehr Bedeutung zugemessen. In Spanien verbinden die Leute mit Flick eher das 8:2 mit dem FC Bayern gegen Barça im Champions-League-Viertelfinale 2020 und das Sextuple. Flicks Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft ist von geringer Bedeutung. Ich habe die Doku gesehen und war vor allem überrascht, wie wenig Kontrolle Flick in schwierigen Momenten hatte. Bei seinem Wechsel zum DFB war ich optimistisch. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ein Buch über seine Zeit mit der deutschen Nationalmannschaft zu schreiben - von Katar bis zur WM 2026. Aber es war offensichtlich alles zu viel für ihn. Vielleicht ein bisschen so, wie es Xavi bei Barça ergangen ist.

In Deutschland waren viele Leute skeptisch, ob Flick bei Barcelona funktionieren kann. Wie war die Stimmung im Sommer bei den Barça-Fans?

Romero: Ich wohne seit elf Jahren in Deutschland. Deshalb war ich viel skeptischer als die Fans vor Ort. In Barcelona sind die Leute aber fast immer optimistisch, wenn ein neuer Trainer ankommt. Zudem verlief die letzte Saison mit Xavi sehr enttäuschend.

Zumindest Stand jetzt war der Optimismus berechtigt.

Romero: Aktuell herrscht unter Barça-Fans ein Zustand der Euphorie. Ich war zu Beginn etwas vorsichtiger und bin es immer noch. Wenn Flick bei Bayern und der deutschen Nationalmannschaft etwas gefehlt hat, dann war es die Fähigkeit, mit schlechten Momenten umzugehen. Bis jetzt läuft alles perfekt. Aber die schlechten Zeiten werden kommen - und da will ich Flick sehen.