"Wenn der Löwe geht, kommen die Kätzchen an": Zlatan Ibrahimovic attackiert Ex-Milan-Boss

Dass Zlatan Ibrahimovic sich nicht zurückhält, ist weitestgehend bekannt. Nun hat der Schwede auf Kritik an seiner Rolle reagiert. Zvonimir Boban, ehemaliger Direktor Milans, äußerte Zweifel an der Wichtigkeit des einstigen Top-Stürmers.

Vor der Partie in der Champions League gegen den FC Liverpool am Dienstagabend äußerte sich Ibrahimovic bei Sky Italia in gewohnter Manier zur Kritik Bobans, dass nicht wirklich klar sei, was die Rolle des 42-Jährigen überhaupt sei.

"Wenn der Löwe geht, kommen die Kätzchen an", fing Ibrahimovic an: "Wenn der Löwe zurückkehrt, verschwinden die Kätzchen." Und weiter: "Das Level ist sehr niedrig, da ist zu viel Gerede, aber ich denke nur ans Arbeiten. Ich war aus persönlichen Gründen weg, aber ich war hier seit Tag eins."

Seine Rolle? "Es ist ganz einfach: Ich bin verantwortlich. Ich bin der Boss und alle anderen arbeiten für mich."