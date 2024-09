Champions League: Deutlicher Sieg für nächsten Bayern-Gegner – auch Juve dominant

Das erste Tor der reformierten Champions League schoss der in Regensburg geborene Kenan Yildiz. Der in der Jugend bei Bayern München ausgebildete Türke traf für Juventus bereits in der 21. Minute mit einem Kunstschuss in den Winkel. Der ehemalige Schalker Weston McKennie (27.) und Nicolas Gonzalez (52.) legten nach, ehe Ismael Saibari (90.+3) noch verkürzte.