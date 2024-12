"Schicksal meines Sohnes": Thomas Tuchels Mutter lässt nach England-Wechsel aufhorchen

Thomas Tuchels Mutter Gabriele hat dem englischen Mirror ein Interview gegeben und darin über den neuen Job ihres Sohnes als englischer Nationaltrainer gesprochen.

"Ich glaube, es war das Schicksal meines Sohnes, diesen Job zu bekommen", sagte Gabriele Tuchel. Der 51-Jährige wurde am Mittwoch als neuer englischer Nationaltrainer vorgestellt. Er folgt auf Interimstrainer Lee Carsely und Gareth Southgate, der sich nach nach acht Jahren im Amt in Folge der EM-Final-Niederlage von der FA verabschiedet hatte.

Tuchel erhielt einen Vertrag bis zur WM 2026. Seine Mutter glaubt, dass er dann die Titel-Dürre seit der WM 1966 beenden wird. "Er kann es schaffen, davon bin ich überzeugt", sagte Gabriele Tuchel, die als Gemeinderätin in ihrem Heimatort Krumbach arbeitet. "Er macht alles mit so viel Leidenschaft. Wenn Thomas sich etwas in den Kopf setzt, ist er so leidenschaftlich bei der Sache, dass ich glaube, dass er es schaffen kann."