Eine Entscheidung voller Mut und Risiko: Thomas Tuchels Chance auf Unsterblichkeit

Thomas Tuchels Mut und Ehrgeiz sind beachtlich

Tuchel begibt sich aus seiner Komfortzone als langjähriger Vereinstrainer. Allein deshalb sind sein Mut und Ehrgeiz durchaus beachtlich. Es wird schließlich neu für ihn sein, nicht mehr täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen. Es wird neu für ihn, sich mit den zahlreichen Vereinstrainern seiner künftigen Spieler regelmäßig auszutauschen und gewiss interessant, wie diplomatisch es in diesen Dialogen zugeht. Denn natürlich wird auch Tuchel stets darauf pochen, in den Lehrgängen die bestmögliche Truppe zur Verfügung zu haben. Es wird auch neu für ihn sein, seine komplexen Inhalte in wenigen Trainingseinheiten, die noch dazu nur alle paar Monate stattfinden, zu vermitteln.

Es lässt sich als zarten Trend beschreiben, dass sich langjährige, konzeptionell arbeitende Vereinstrainer nun auf Verbandsebene versuchen. Das steht im Gegensatz beispielsweise zu einem Joachim Löw, der sich oft bei den Entwicklungen im Weltfußball bedient und adaptiert hat, was einst Pep Guardiola oder später Jupp Heynckes bei ihren Vereinen spielen ließen.

Die jüngsten Beispiele für diese Umkehr sind Mauricio Pochettino in den USA oder Julian Nagelsmann hier in Deutschland. Womöglich übt auch dies einen Reiz auf Tuchel aus. Gewiss eröffnet es ihm ein Spektrum der Trainerarbeit, das er noch nicht kannte: Wie viel und was kann er so dosiert überhaupt vermitteln?