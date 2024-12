Rechte für Übertragung im TV und Livestream neu ausgeschrieben: Ändert sich der Spielplan der Bundesliga?

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga-Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 werden neu ausgeschrieben. Hat das einen Einfluss auf den Spielplan? Hier erfahrt Ihr es.

Noch teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte für die Spiele der Bundesliga. Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 muss diese Information jedoch noch geklärt werden.

Es geht dabei um sieben Pakete - vier davon decken die Bundesliga, zwei die 2. Bundesliga ab. In einem sind beide Ligen betroffen.

In Bezug auf die Pakete gibt es eine große Änderung: Die Freitagsspiele wurden von Paket D in Paket B geschoben. Das traditionelle DAZN-Paket mit allen Freitags- und Sonntagsspielen wurde also gesprengt. Am 24. April wurde klar: Für dieses Paket hat Sky den Zuschlag bekommen. Nun hat DAZN aber wieder alle Chancen. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier.

Die TV-Pakete im Überblick:

Paket A (BL) Paket B (BL) Paket C (BL) Paket D (BL) Paket E (BL + 2. BL) Paket F (2. BL) Paket G (2. BL) SAMSTAG 15.30 Uhr Konferenz SAMSTAG 15.30 Uhr Einzel (5x) FREITAG 20.30 Uhr Relegation BL vs. 2. BL SAMSTAG 18.30 Uhr Supercup SONNTAG 15.30 Uhr 17.30 Uhr 19.30 Uhr (15-mal pro Saison) FREE LIVE BL (1., 17. und 18. Spieltag) 2. BL (1. Spieltag) Relegation BL vs. 2. BL 2. BL vs. 3 Liga Supercup 2. BL Fr. (13 Uhr) / So. Relegation 2. BL vs. 3. Liga SAMSTAG 20.30 Uhr

Was ist aber mit dem Spielplan selbst? Müssen sich diesbezüglich Fans auf Veränderungen vorbereiten?