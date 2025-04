Rayan Cherki vor Wechsel zum BVB: Das Enfant terrible, dem das Potenzial aus den Ohren läuft

Rayan Cherki löste nach seinem Debüt für Olympique Lyon in Frankreich einen Hype aus, der an jenen rund um Kylian Mbappé erinnerte. Später steckte man den offensiven Mittelfeldspieler in die Schublade der schlampigen Genies. Was kann der 20-Jährige beim BVB einbringen, sollte der Transfer über die Bühne gehen?

Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund hat Jürgen Klopp oft eine Art Redewendung benutzt, um das große Talent einzelner Spieler oder gleich der gesamten Mannschaft zu beschreiben. Da laufe das Potenzial aus den Ohren, sagte der Trainer - und das trifft exzellent auch auf Rayan Cherki zu, der kurz vor einem Wechsel von Olympique Lyon zum BVB stehen soll.

Der offensive Mittelfeldspieler hat beim Klub seiner Geburtsstadt gleich mehrere Rekorde gebrochen. Als Cherki erstmals für OL im Profifußball auflief, entstand ein Hype, der mit der Zeit immer riesiger wurde und damit an jenen erinnerte, den ein paar Jahre zuvor Kylian Mbappé ausgelöst hatte.

"Man sollte nicht zu viel über das Alter reden", lautete der Inhalt eines Tweets von Mbappé vom 19. Januar 2020. Cherki hatte am Vorabend beim Pokalspiel in Nantes sein Startelfdebüt für Lyon gegeben, mit 16. Neun Minuten nach Anpfiff hatte er bereits zwei Tore geschossen, die beiden weiteren Treffer zum 4:3-Sieg bereitete er vor. Schon eine Woche zuvor war Cherki mit 16 Jahren und 140 Tagen nach einem Treffer gegen Bourg-en-Bresse zum jüngsten Torschützen der OL-Historie geworden.

Und diese ist bekanntlich lang. Lyon brachte schon zahlreiche Hochkaräter heraus, allen voran Karim Benzema oder auch Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa. Bei Cherki jedoch war auch etwas Glück dabei. Wäre dieser nicht im Alter von sechs Jahren mit seinem Ball unterm Arm auf einem Parkplatz aufgekreuzt, der zufällig vorbeilaufende Lyon-Jugendcoach hätte ihn nicht beim Jonglieren gesehen. "Er schlug dann vor, dass ich mal ein Probetraining absolviere", erinnerte sich Cherki.