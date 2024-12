"Habe jetzt verstanden, wie wichtig diese Leute sind": Vincent Kompany reagiert auf Lob von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat auf das Lob der beiden Klub-Patrone Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge reagiert.

"Das bekomme ich mit", sagte Kompany bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Ich habe jetzt verstanden, wie wichtig diese Leute sind - nicht nur in München, sondern im deutschen Fußball. Das bedeutet was. Mein Fokus liegt aber nur auf den Spielern. Wenn Komplimente oder Kritik kommt, hat das in meiner Welt keine Priorität."

Hoeneß sagte neulich: "Wir spielen toll, er lässt einen unterhaltsamen Fußball spielen. Seitdem der da ist, gehe ich wieder richtig gerne ins Stadion." Rummenigge glaube, Kompany werde "zum Glücksgriff für uns", sagte der frühere Vorstandschef dem kicker.

Der FC München muss am Samstag um 18.30 Uhr in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart ran. Jamal Musiala fällt aus, Hiroki Ito musste bei seiner Reha eine Pause eingelegen.