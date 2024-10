FC Bayern: Vincent Kompany verkündet Einsatz-Entscheidung bei Jamal Musiala

Musiala war zuletzt schon in der Partie bei Eintracht Frankfurt sowie in den Nations-League-Spielen in Bosnien und gegen die Niederlande wegen Hüftgelenksbeschwerden ausgefallen. Ob der 21-Jährige am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona wieder einsatzfähig sein wird, blieb am Freitag offen.

Fraglich ist beim Rekordmeister gegen den VfB auch der Einsatz von Innenverteidiger Dayot Upamecano wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Für Upamecano könnte Eric Dier neben Min-Jae Kim verteidigen, aber auch Leon Goretzka wäre eine Alternative. Musiala dürfte erneut von Thomas Müller ersetzt werden.

Dafür steht Torjäger Harry Kane, der beim 3:3 in Frankfurt ausgewechselt worden war, zur Verfügung. Überhaupt seien "alle fit von ihren Länderspielen zurückgekommen", so Kompany.

Vor dem Vizemeister Stuttgart haben die Münchner einigen Respekt. "Das Wort Südschlager gilt wieder. Der VfB hat im letzten Jahr gezeigt, was für einen großartigen Weg er genommen hat. Sie haben eine Idee entwickelt mit sehr vielen jungen deutschen Spielern. Es ist bemerkenswert, was für einen Job sie machen", lobte Bayerns Sportvorstand Max Eberl das Team von Sebastian Hoeneß.

Man sehe genau, ergänzte Kompany, "was sie machen wollen. Die wollen immer ihren eigenen Fußball spielen, das hat sie erfolgreich gemacht. Sie machen immer hoch Druck. Das ist eine gute Mannschaft."