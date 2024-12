"Sie sollen mir die Rechnung schicken": Pep Guardiola reagiert auf Forderung der Fans von Manchester City

Die Fans von Manchester City richten im Etihad Stadium einen Appell an Pep Guardiola. Der Trainer reagiert mit Dankbarkeit.

"Pep Guardiola - Volem Que Et Quedis!!!", stand beim 3:2-Sieg von Manchester City gegen den FC Fulham auf einem Fan-Banner zwischen zwei katalanischen Flaggen: "Pep Guardiola - Wir wollen, dass du bleibst!!!".

Der Vertrag des 53-jährigen Spaniers läuft am Saisonende aus. Dass Guardiola Manchester nach neun Jahren verlässt, ist nicht ausgeschlossen.

"Was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank", meinte Guardiola nach der Partie auf das Banner angesprochen: "Ich habe mich vom ersten Tag an in diesen Klub verliebt. Mal sehen, was passiert."

Um die Liebeserklärung an den Trainer überhaupt auf diese Art und Weise abgeben zu können, hatte eine Fangruppierung der Skyblues rund 1200 Euro gesammelt.

"Sie sollen mir die Rechnung schicken", witzelte Guardiola: "Ich muss für das Banner bezahlen."