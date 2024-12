Nur ein Ex-Bayern-Star traf schneller für den FC Barcelona! Raphinha verpasst mit Tor gegen FCB an Barça-Rekord

Barcelona gelang gegen die Bayern ein furioser Blitzstart. Schneller trafen die Katalanen in der CL erst ein einziges Mal.

Barcelonas Offensivspieler Raphinha ist mit seinem frühen Führungstor im Spiel gegen den FC Bayern München am Mittwochabend nur knapp an einem Vereinsrekord in der Champions League vorbei geschrammt.

Raphinha traf bereits nach 54 Sekunden zum 1:0 für Barça, das den FCB gleich in Minute eins überrumpelte. Es war das zweitschnellste Champions-League-Tor in der Geschichte der Katalanen.

Schneller traf für Barcelona in der Königsklasse nur ein Spieler, den man auch bei Bayern bestens kennt: Der ehemalige niederländische Nationalspieler Mark van Bommel hatte im November 2005 gegen Panathinaikos schon nach 36 Sekunden gejubelt und die Führung erzielt. Barça gewann jene Partie letztlich mit 5:0, die weiteren Torschützen: Der junge Lionel Messi und dreimal Samuel Eto'o.