Einen Tag nach dem 1. FC Köln hat sich auch die SpVgg Greuther Fürth von ihrem Übungsleiter getrennt. Jan Siewert führte den Klub auf Platz 15.

Das Trainer-Chaos in der 2. Bundesliga hält kurz vor dem Saisonende weiter an: Am Montagabend gab die SpVgg Greuther Fürth die Trennung von Coach Jan Siewert bekannt - es ist bereits der sechste Trainerwechsel in Liga zwei binnen zwei Wochen. Erst am Sonntag hatte der 1. FC Köln sich von Trainer Gerhard Struber getrennt.