"Dann muss das schon ernst gemeint sein": Thomas Tuchel gibt Einblicke in Verhandlungen über Verbleib beim FC Bayern München

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern. Vor seinem letzten Spiel nannte er noch einmal Details zu den Gesprächen über einen Verbleib.

Vor seinem letzten Spiel als Cheftrainer des FC Bayern München hat Thomas Tuchel noch einmal Einblicke in die gescheiterten Gespräche über einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister über den Sommer hinaus gegeben.

"Wenn man nochmal in Verhandlungen einsteigt und eine 180-Grad-Wende zulässt, dann muss das schon ernst gemeint sein", erklärte Tuchel vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sky-Mikrofon.

Genaue Einzelheiten über die Gründe des Scheiterns wollte der 50-Jährige nicht preisgeben. "Ich sage dazu nichts, das bleibt hinter verschlossenen Türen. Der Klub hat die Initiative ergriffen, natürlich auch in Person von Max Eberl, und wir haben alles in allem noch einmal durchgesprochen, aber keine Einigung gefunden", so Tuchel.

Eberl und er hätten "zwischen Donnerstag und Donnerstag" Verhandlungen geführt, am Mittwoch habe der Bayern-Sportvorstand dann vom Korb Tuchels erfahren.