Vincent Kompany als neuer Coach des FC Bayern München bestätigt: Neue Chance für angezählte Stars?

Vincent Kompany ist neuer Trainer des FC Bayern München. Wer wird sein Co-Trainer? Was bedeutet seine Verpflichtung für die angezählten FCB-Stars? Und wie konnte er die Vereinsführung von sich überzeugen?

Der 38-jährige Belgier unterschreibt in München ein bis zum 30. Juni 2027 gültiges Arbeitspapier. Zuletzt war Kompany beim englischen Premier-League-Klub FC Burnley tätig und hätte dort noch bis 2028 Vertrag gehabt. Dem Vernehmen nach zahlt der FCB rund zehn Millionen Euro Ablöse.

"Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern. Es ist eine große Ehre, für diesen Klub tätig sein zu dürfen - der FC Bayern ist eine Institution im internationalen Fußball", wird Kompany zitiert. "Ich freue mich jetzt auf die ganz elementaren Dinge: Mit den Spielern zu arbeiten, ein Team zu bilden. Wenn die Basis steht, kommt auch der Erfolg."

Laut Eberl solle mit dem Belgier "wieder mehr Kontinuität" auf der Position des Trainers einkehren. "Gemeinsam mit ihm wollen wir beim FC Bayern viel bewegen - und natürlich gemeinsam erfolgreich sein."

Burnley bedauerte die Entscheidung Kompanys, wünschte dem 38-Jährigen für die Zukunft aber alles Gute. "Wir verstehen die Anziehungskraft und das Prestige eines Vereins wie Bayern München und respektieren Vincents Ehrgeiz, neue Herausforderungen anzugehen. Wir wünschen Vincent nur das Beste und möchten zu Protokoll geben, dass wir seinen Einsatz an jedem einzelnen Tag, an dem er Teil dieses Fußballvereins war, zu schätzen wissen", hieß es in einem Posting auf Instagram. "Ursprünglich waren wir zuversichtlich, unseren Trainer halten zu können, aber die veränderte Dynamik der Situation machte dies unmöglich."