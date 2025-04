FC Bayern München ohne Torjäger Harry Kane: Diese Optionen hat Trainer Vincent Kompany

Der FC Bayern muss vorerst ohne seinen verletzten Starstürmer Harry Kane auskommen. Welche Alternativen bleiben Trainer Vincent Kompany?

Der Bayern München kam beim ersten "Klassiker" gegen Borussia Dortmund am Samstag noch mit einem blauen Auge davon. In der 85. Spielminute brauchte es einen Kopfballtreffer von Jamal Musiala, um die erste Saisonniederlage in der Bundesliga abzuwenden. Was den FCB jedoch wohl noch schlimmer trifft als die verlorenen beiden Punkte beim 1:1 gegen den Dauerrivalen, ist die Verletzung seines Starstürmers Harry Kane.

Der Engländer musste gegen den BVB bereits nach 33 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden, nachdem er sich aus nicht erkennbaren Gründen auf den Boden gesetzt und angezeigt hatte, dass er nicht weiterspielen könne. Wie am Sonntag eine MRT-Untersuchung nun ergab, hat sich der 31-Jährige einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird vorerst ausfallen. Das Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Meister Bayer Leverkusen wird der Engländer auf jeden Fall verpassen, teilte der Klub mit.

Für Sky-Experte Lothar Matthäus ist Kanes Ausfall zwar kein Grund, um in Panik zu verfallen. "Man kann sich auf die Spielstärke der Bayern verlassen, dass sie Chancen auf eine andere Art und Weise kreieren", sagte der Rekordnationalspieler nach dem Dortmund-Spiel. Dafür müssten die vier Offensivspieler hinter dem Mittelstürmer, "abwechselnd in den Strafraum gehen und diesen besetzen."

Aber eines ist auch klar: An die Torgefährlichkeit des Engländers - 20 Tore in 19 Pflichtspielen - kommt im ganzen Kader niemand auch nur annähernd ran. So oder so begibt sich der FC Bayern mit der Verletzung von Kane auf unbekanntes Terrain. Der englische Nationalspieler stand - abgesehen vom Pokalspiel gegen den Zweitligisten SSV Ulm - in jedem Pflichtspiel in der Saison von Beginn an auf dem Platz.

Trainer Vincent Kompany muss sich für die kommenden Tage also etwas einfallen lassen. Zum großen Glück für den Belgier hat er genügend Alternativen, auf die er zurückgreifen kann. "Wir haben viele Optionen. Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise, Leroy Sané. Kingsley Coman vielleicht nicht da vorne. Harry hat schon 20 Tore gemacht, das kannst du nicht ersetzen. Aber wir haben Spieler, die Tore machen, auch Jamal Musiala. Wir werden die Situation lösen. Wir haben genug Spieler, die die Rolle besetzen können, auch wenn man die Tore nicht eins zu eins ersetzen kann", sagte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Wir werfen einen Blick in die Zukunft und analysieren, wer statt Kane vorne für den FCB stürmen könnte.