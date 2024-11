BVB: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München heute im Liveticker

Vor Beginn: Sowohl der BVB, also auch der FCB konnten ihre Champions-League-Spiele unter der Woche gewinnen. Dortmund gewann mit 3:0 in Zagreb, die Bayern siegten mit 1:0 über Paris Saint-Germain. In der Bundesliga ist der deutsche Rekordmeister mit 29 Punkten auf Platz eins der Tabelle. Zehn Punkte weniger hat der BVB und ist damit fünfter. Schaffen es die schwarz-gelben den Rückstand zu verringern und damit dem FCB die erste Saisonniederlage zu bescheren? Oder rennt die Mannschaft von Vincent Kompany immer weiter voraus? Die Antwort gibt es ab 18.30 Uhr auf dem Platz.

Vor Beginn: Der Anpfiff im Topspiel am heutigen Samstagabend erfolgt um 18.30 Uhr live aus dem Signal Iduna Park in Dortmund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Bundesliga Spiel zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München.