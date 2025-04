FC Bayern München, News und Gerüchte: "Rummenigge und Hoeneß haben null Komma null mit sich reden lassen!" Insider packt über Werdegang von Kroos aus

Michael Reschke gibt Einblicke in die Trennung zwischen Toni Kroos und dem FC Bayern. Der ehemalige Torhüter Jean-Marie Pfaff sieht in München noch viele offene Baustellen. Außerdem: Harry Kane ist Torschützenkönig der Champions League. Die News und Gerüchte zum FCB am Sonntag.

Weitere News und Artikel zum FC Bayern München: