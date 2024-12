Muss der FC Bayern München defensiver und risikoärmer agieren? Vincent Kompany darf ja nicht auf die Kritiker hören!

Große Niederlagen erfordern häufig große Maßnahmen. Wie sieht es beim FC Bayern nach der Pleite gegen den FC Barcelona aus? Eine Analyse.

"Wir werden natürlich zusammenstehen und aus diesem Spiel lernen", erklärte ein enttäuschter Vincent Kompany am Mittwochabend bei DAZN. Gerade hatte der FC Bayern München in Barcelona mit 1:4 verloren.

Es war eine herbe Niederlage, es war eine, die Fans und Klub so richtig schmerzte. Nicht nur wegen der Gesamtsituation in der Champions League, wo die Bayern jetzt mit nur drei Punkten vorerst den Anschluss an die Top-8 verloren haben, die zur direkten Qualifikation für das Achtelfinale berechtigen.

Auch weil der Gegner mit zwei alten Bekannten daherkam - und eine ähnliche Herangehensweise an den Tag legt. Hansi Flick und Robert Lewandowski waren am Ende die strahlenden Sieger. Kompany hingegen muss schleunigst Lösungen für die Probleme finden, die der deutsche Rekordmeister zweifellos hat.

Große Niederlagen erfordern große Maßnahmen, heißt es oft. Aber wie groß müssen diese Maßnahmen beim FC Bayern wirklich sein? Und muss Kompany nach vier sieglosen Partien aus den letzten fünf Spielen bereits seinen Ansatz verändern?