FC Bayern München: "Neue Zeitrechnung!" Zweite Chance für Leon Goretzka oder Verkauf?

Leon Goretzka gilt beim FC Bayern als möglicher Verkaufskandidat. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany könnte der 29-Jährige nun aber eine neue Chance in München bekommen. Davon geht zumindest Ehrenpräsident Uli Hoeneß aus.

"Im Leben bekommt man immer eine zweite Chance. Das gilt auch für ihn bei Bayern. Und das wird jetzt auch so sein. Ab morgen beginnt eine neue Zeitrechnung. Wenn er in Form und gesund ist, heißt es noch lange nicht, dass er bei uns nicht spielen kann", sagte Hoeneß am Rande einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten.

Gleichzeitig forderte der 72-Jährige vom Mittelfeldspieler eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der schwachen Leistungen in den letzten beiden Spielzeiten. "Die letzten zwei Jahre waren nicht in Ordnung", so Hoeneß.

Goretzka wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als potenzieller Verkaufskandidat beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Wie Sky zuletzt allerdings berichtete, will der 29-Jährige den Verein nicht unbedingt verlassen.

Kompany hatte bei seiner Vorstellung als neuer FCB-Coach klargestellt, dass kein Spieler vorschnell auf dem Abstellgleis landen würde. "Ich werde keine Unterschiede machen, ich möchte nur sehen, welche Spieler am hungrigsten sind, um diesen Verein zu repräsentieren und erfolgreich zu sein", so der Belgier.