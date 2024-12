Nach Debakel: Bremen-Profi mit Bayern-Spielern auf dem Oktoberfest gesichtet - Werder reagiert

Mitchell Weiser hat den Tag nach der 0:5-Klatsche von Werder Bremen gegen den FC Bayern auf dem Münchner Oktoberfest verbracht. Das kam nicht überall gut an.

Der 30-Jährige ließ sich die Laune durch die Packung seiner Bremer am Samstag nicht verhageln und tauchte am Sonntag auf der Wiesn auf. Weiser unterhielt sich dabei unter anderem am Tisch mit Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Jamal Musiala.

Während mancher Fan in den sozialen Medien sein Unverständnis darüber zum Ausdruck brachte, wie ein Werder-Spieler nach einer Niederlage mit Spielern des Gegners bei einem Volksfest verweilen könne, reagierten die Werder-Verantwortlichen gelassen.

"Entspannung ist für die Jungs wichtig. Ich finde es völlig okay, auch wenn das Spiel gegen die Bayern erst einen Tag her war. Mitch kennt den einen oder anderen Spieler aus seiner Bayern-Vergangenheit und der Terminkalender gibt es nun mal her, solch einen Besuch jetzt abzustatten", wird Peter Niemeyer, Leiter Lizenzbereich bei Werder, von der Bild zitiert.