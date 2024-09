FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Werder Bremen: Startelf-Debütant empfiehlt sich für mehr - Offensivstar für die Bank

© getty

Werder Bremen - FC Bayern, Noten: Konrad Laimer

Der vielseitige Österreicher war in den ersten fünf Pflichtspielen der Saison nur 42 Minuten zum Einsatz gekommen. Gegen Werder feierte Laimer sein Startelfdebüt unter Kompany - einer von zwei Wechseln im Vergleich zum Spiel gegen Dinamo - und empfahl sich für mehr. Von Beginn an lief bei den Münchnern am meisten über die rechte Seite. Über Laimer, Kimmich und Olise. In Minute 8 knallte Laimer den Ball aus der Distanz an die Latte, an der Entstehung des 2:0 war er beteiligt. In der 57. gelb-vorbelastet ausgewechselt. Note: 2,5.