Kai Havertz stellt bei Sieg des FC Arsenal einen Rekord von Robin van Persie ein

Kai Havertz hat seine persönliche Erfolgsserie im Emirates Stadium fortgesetzt und damit beim FC Arsenal einen Rekord des ehemaligen Starstürmers Robin van Persie eingestellt.

Havertz erzielte am Samstagnachmittag bei Arsenals 3:1-Sieg gegen den FC Southampton in der Premier League den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gunners. Drei Minuten nach der überraschenden Führung der Gäste antwortete der deutsche Nationalspieler auf Zuspiel Bukayo Sakas per Linksschuss an den Innenpfosten mit dem 1:1.

Ein durchaus bemerkenswerter Treffer des Angreifers: Er hat nun in den vergangenen sieben Heimspielen im Emirates jeweils genetzt. Dies gelang zuvor einzige Ex-Kapitän Robin van Persie im Jahr 2012.

Havertz' Serie begann bereits Ende der vergangenen Spielzeit und er war seitdem in Heimspielen gegen Everton, Wolverhampton, Brighton, Bolton, Leicester, PSG und eben die Saints erfolgreich.

In zehn Partien dieser Spielzeit erzielte der 25-Jährige nun insgesamt sechs Tore und lieferte dazu noch einen Assist.